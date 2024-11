Donnaup.it - La dieta pescatariana: la dieta che riduce il diabete e combatte…

Leggi su Donnaup.it

La: scopriamo di che si tratta e se fa beneIn termini molto semplici, un pescatariano e una persona che non mangia carne, ma mangia pesce.Il nome della(“”) è il risultato dell’unione tra la parola “pesce”, presa dalla nostra lingua, e l’aggettivo “vegetariano”.Nella letteratura scientifica questaè compresa nel numero di quelle vegetariane.Ne consegue, in estrema e brutale sintesi, che un pescatariano è una persona che segue unavegetariana alla quale però aggiunge anche il pesce.Si tratta di unalargamente basata su cereali, legumi e pesce, ma alcuni pescatariani nella loroincludono anche latticini e uova.La: scopriamo di che si tratta e se fa benePerché la gente diventa?Per la saluteI benefici di unabasata sui vegetali sono diversi: si abbassa il rischio di obesità, come pure quello di sviluppare malattie croniche come il