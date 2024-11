I Pinguini non sbagliano mai a differenza di Myss Keta e Capo Plaza – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

Come ogni fine, la discografia italiana porta il conto, questa volta particolarmente salato: troppe, troppe, troppe. Partiamo dai singoli: iTattici Nucleari non sanno sbagliare i pezzi. Mai. Bene Elisa con un pezzo per la migliore amica, bene Brunori SaS che scrive con Dimartino, commovente l’omaggio di Piotta a Remo Remotti, ottimi anche Masini e Tiromancino. Molto interessante il brano che mette insieme due splendenti realtà come gli España Circo Este e i Sick Tamburo. Bravissime poi Sarafine e Ginevra. Ci convince invece fino ad un certo punto l’ennesimo brano scritto da Jovanotti per Gianni Morandi, intriso nuovamente da un evidentemente eccessivo “jovanottismo”. Note dolenti:prosegue il suo percorso verso non si sa cosa, delude il duetto tra Rettore e Beatrice Quinta, una noia cosmica Giordana Angi.