Agi.it - Giornata Vittime della Strada, la Polizia lancia un video di sensibilizzazione

AGI - Per ladelle, ladi Stato rinnova il proprio impegno per richiamare l'attenzione sul tema che ritiene di fondamentale importanza: ogni vita persa sulle strade rappresenta una tragedia che colpisce non solo le famiglie delle, ma l'intera comunità. Il 95% degli incidenti è causato da comportamenti umani, tra le principali cause vi sono la distrazione, l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma non possiamo trascurare IL NON utilizzo dei dispositivi di sicurezza come il casco. La sicurezzale deve essere un impegno e una responsabilità condivisa da tutti. Ladi Stato, ricorda una nota, è costantemente impegnata nella promozione di una culturasicurezzale e invita tutti a riflettere sull'importanza del rispetto delle norme e di un comportamento responsabile alla guida.