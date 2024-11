Lanazione.it - Firenze, boom del banco dei pegni: febbre liquidità. Gioielli in cambio di vacanze e tatuaggi

Leggi su Lanazione.it

, 17 novembre 2024 – Una corona ereditata dai nonni nobili. Putti d’oro in ogni posa possibile. E poi Rolex,, pietre preziose e diamanti. Sono sempre di più i fiorentini che si affidano al Pronto Pegno della società Kruzo Kapital (proprietà di Banca Sistema), il ’’ che consente di ottenere credito, per l’appunto, su pegno di un bene privato. Una pratica con radici nel Medioevo, ben prima della nascita della banche, che oggi rinasce in forma digitale grazie al progetto (di successo) dell’istituto milanese. Solo a, dal 2020 a oggi sono 3.300 i clienti (+5% rispetto allo scorso anno e +14% negli ultimi quattro anni) per un totale di 8mila polizze (+10%) e un volume didi 7,5 milioni di euro. Denaro che, secondo i dati raccolti, i clienti per lo più non usano per necessità primarie, bensì per “bisogni extra”.