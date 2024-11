Formiche.net - Basta veti, all’Ue serve una Commissione operativa. Parla Giordano (FdI-Ecr)

Leggi su Formiche.net

“Ci auguriamo che il Pd abbia colto il messaggio del Presidente e che scelga di lavorare nell’interesse del Paese, esattamente come abbiamo fatto noi cinque anni fa sostenendo la candidatura di Gentiloni”. Questo l’auspicio sul caso Fitto che affida a Formiche.net Antonio, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr Party che, nel riflettere sugli scenari in Europa, tocca anche il ruolo di Giorgia Meloni e il rapporto con la nuova amministrazione americana.Il veto di socialisti e verdi su Raffaele Fitto rischia di minare l’attuale maggioranza?Premesso che la perplessità non è su Fitto ma sulla spagnola Ribera, quindi tutto interno ai socialisti, che esista una maggioranza alternativa è emerso anche nella recente votazione sul dossier deforestazione. Molti socialisti sostengono che la maggioranza Ursula, al momento, non esiste più.