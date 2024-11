Donnaup.it - Ganache al cioccolato: facile e veloce, solo 2 ingredienti

Laalè una di quelle preparazioni che conquistano prima la vista, poi il palato.Soffice e spumosa, ma compatta al contempo, realizzarla sembra un’impresa impossibile, soprattutto per noi comuni mortali, riservataall’esperienza e alla manualità dei pasticceri di professione.Eppure, il nostro pregiudizio è errato! Prepararla non è affatto difficile come appare, anzi.Servonodue: panna da montare, rigorosamente zuccherata e gocce diamaro. Una volta pronta potremo decidere se utilizzarla per decorare i nostri dolci, trasferendola in una sac à poche, oppure gustarla al cucchiaio, così com’è. Ed essendo tanto invitante, sono certa che in poche resisteranno alla tentazione di assaporarla subito, tale e quale.Va da sé che questa ricetta conquisterà grandi e piccini.