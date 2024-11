Terzotemponapoli.com - Chiariello: “La Nazionale fa ben sperare, al Mondiale penso che ci andiamo”

Su CRC, Radio partner della SSC Napoli, è intervenuto Umbertoper rilasciare le seguenti dichiarazioni sullaitaliana e su Spalletti:“Spalletti è sempre molto sorprendente. Non avrei mai immaginato che dopo lo Scudetto vinto con il Napoli, in cui si è appropriato di un sistema di gioco che non era il suo e che non gli piaceva, cioè il 4-3-3, avrebbe potuto continuare a stupirci. Il toscano, però, non ha mai cambiato i suoi principi di gioco, dagli albori del suo esordio in Serie A. Lui è sempre stato un giochista, cioè uno che ama giocare un calcio propositivo. Con laha rispolverato un modulo antichissimo: il 3-6-1! È un modulo molto Guardiolesco, usato ai tempi del Barcellona di Ibrahimovic.Un esempio lampante è quello di Sven-Göran Eriksson che ha vinto uno scudetto con una Lazio piena di campioni come Nedved e Mancini e che ha sfiorato uno Scudetto con la Roma.