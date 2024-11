Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti a Bologna, disagi in zona giardini Margherita

, 16 novembre 2024 –e paura per una parte di città, quella vicino ai, di nuovo sott’acqua. Questa volta a causa di una rottura della tubazione idrica, proprio all’interno del parco, con conseguente calo di pressione su via Castiglione, via di Barbiano e strade limitrofe, come via Cavallina. Hera fa sapere di essere già sul posto per eseguire i sezionamenti, interrompere la fuoriuscita di acqua e iniziare riparazione. “Al momento – spiega la multiutility – non risultano disservizi”.