Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto, l’allarme del sindacato: "Non bastano 5 voli a settimana"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Al di fuori della summer season l’di Rimini effettua cinque: non basta, così il Fellini non può reggere, né tutelare i lavoratori impiegati, perché una delle necessità della struttura è quella di estendere la propria attività nei restanti periodi dell’anno". Lo ha detto, in occasione della conferenza stampa di presentazione di ’Oggi è domani - Piano del lavoro 2024’ della Cgil, il responsabile Filt Massimo Bellini. "La politica – ha aggiunto – deve porsi interrogativi riguardo all’. A partire da una domanda fondamentale: ci crede nell’o no? Mi sento dire: ’l’è di un privato’. Ma è il gestore a essere un privato. La sede dello scalo è demaniale, del pubblico, è nostra. E noi oggi siamo fermi alla ’stagione estiva’". Va ricordato che proprio l’altro ieri Airiminum, società che gestisce l’internazionale Federico Fellini, ha annunciato due nuove rotte che a partire dal mese di aprile la compagnia EasyJet - uno dei colossi eurpei del trasporto aereo passeggeri - farà decollare del Fellini: una collegherà lo scalo con Londra (l’di Gatwick) e l’altra Basilea.