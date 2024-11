Terzotemponapoli.com - Puteolana, Marra: “Penso che col tridente d’attacco del Napoli c’è poco da fare!?”

Salvatore, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC dopo l’allenamento congiunto con il, terminato 7-2 per gli azzurri. Queste le sue parole:“Giro i complimenti per il campionato che stiamo facendo ai ragazzi, la cosa che ci è piaciuta oggi è respirare un’aria diversa da quella a cui siamo abituati. Siamo stati ospiti del, loro sono la vera capolista! Di un campionato importante. Siamo stati ospiti di una squadra e di un allenatore importante, che ci ha fatto sentire a casa. A volte quando li vediamo da lontano o in tv, non sembrano quelli che realmente sono. Atmosfera? Ho trovato un ambiente molto professionale con tante figure e dirigenti, con uno staff grande e assortito. Poi ho trovato molta professionalità anche nei calciatori del, son stati cordiali anche coi miei calciatori.