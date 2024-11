Ilfattoquotidiano.it - “Portarono il boss latitante da Cosenza a Bari con l’ambulanza guidata da un volontario”: 15 arresti tra i fiancheggiatori della ‘ndrangheta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avevano aiutato ilLeonardo Abbruzzese, elemento di spicco dell’omonima cosca di Lauropoli, nel Cosentino, favorendone la latitanza. Perfino con modi ingegnosi. Per dire: il 17 ottobre dello scorso anno sarebbe stato trasferito da Spezzano Albanese aa bordo di un’ambulanza riconducibile ad un’associazione del Cosentino e condotta da undi soccorso, in modo da eludere più agevolmente eventuali controlli di polizia durante il tragitto. Una volta arrivato nel capoluogo pugliese aveva poi ricevuto appoggio da suoi amici criminali pugliesi e ospitalità in una villa a loro riconducibile.Con queste accuse sono sono state arrestate 15 persone ritenute appartenenti alla rete didi Abruzzese, catturato in Puglia il 6 novembre 2023. Glisono stati eseguiti, in provincia die a, dai carabinieri del Comando provinciale dicon il coordinamentoDda di Catanzaro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari.