Perù, al via a Lima il forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC)

I leaderCorea del Sud e del Canada sono arrivati a, in, per l’inizio delannuale). I rappresentanti dei 21 Paesi, che insieme rappresentano quasi i due terzi del PIL globale e la metà del commercio mondiale, si riuniranno venerdì nella capitale per il primo vertice dopo la vittoria del presidente eletto Donald Trump. Tra i capi di Stato presenti afigurano il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente indonesiano Prabowo Subianto, il premier giapponese Shigeru Ishiba e l’omologo australiano Anthony Albanese, tra gli altri, al centro anche gli interrogativi su come il nuovo governo statunitense potrebbe sconvolgere le dinamiche globali.