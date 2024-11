Ilnapolista.it - Duro colpo per il “pezzotto spagnolo”: disattivato il canale di streaming pirata più importante della Spagna (Marca)

La Guardia Civil ha riferito in un comunicato stampa di aver“ildipiù“, in quella che definisce “Operazione Corsaro Blu“. Lo riferisceche descrive i dettagli dell’operazione. In altre parole, la polizia spagnola ha inflitto unal “” e senza l’ausilio del Piracy Shield. Il“trasmetteva in diretta le partite di calcio di Prima e Seconda Divisione. L’indagine è avvenuta a seguito di una denuncia di LaLiga e Movistar“.Leggi anche: Dazn, in Francia è flop abbonamenti: Marsiglia-Psg è andata forte solo col pezzottò (L’Équipe)1-0, arrestato un uomo considerato responsabile di diversi reati“Secondo la Guardia Civil, più di 78.000 membri hanno beneficiatotrasmissione e stimano in più di 42 milioni di euro l’importo frodato a «due note società spagnole»“.