BJK Cup Finals 2024 sconfitta shock per gli Usa | avanza la Slovacchia

E’ stata la giornata delle sorprese a Malaga, dove vanno in scena gli ottavi di finale delle BJK Cup. Dopo la vittoria del Giappone contro la Romania, in serata è arrivato un inaspettato successo della, capace di estromettere dalla competizione i più quotati Stati Uniti. Per le ragazze di Davenport sembrava fatta dopo il successo di Townsend ai danni di Jamrichova per 7-5 6-4. Danielle Collins non è però riuscita a completare l’opera ed è stata battuta per 6-2 7-5 da Sramkova, rinviando dunque ogni discorso al doppio decisivo. Nonostante la presenza di una specialista come Taylor Townsend, affiancata da Krueger, le statunitensi si sono arrese alla coppia Hruncakova/Mihalikova con lo score di 6-3 3-6 10-8, venendo eliminate dal torneo. Nei quarti, lase la vedrà contro l’Australia.