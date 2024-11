Mistermovie.it - Mister Movie | Lady Gaga in Mercoledì 2 Stagione al fianco di Jenna Ortega

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.è pronta a riportare il suo talento horror sul piccolo schermo, questa volta entrando a far parte del cast della secondadi. L’annuncio, riportato da Entertainment Weekly, ha entusiasmato i fan della cantante e della serie, che hanno già visto “Bloody Mary”, uno dei brani iconici di, diventare virale grazie a una famosa scena di ballo di Wednesday Addams (interpretata da).si unisce anella serie cult di NetflixDopo il ruolo di Harleen Quinzel nell’atteso Joker: Folie à Deux,si unirà al cast della secondadiinsieme alla protagonista, per un viaggio ancora più oscuro nel mondo della giovane Addams.Ruoloioso e atmosfere gotiche perAl momento, i dettagli sul ruolo disono avvolti nelo, ma sappiamo che l’artista sta attualmente girando in Europa.