Scuolalink.it - Lettere di preavviso INPS per indebito ADI: cosa significa e come agire

Leggi su Scuolalink.it

Ricevere una lettera diperADI può essere motivo di preoccupazione, ma in alcuni casi si tratta di semplici discordanze rilevate durante i controlli. Se il percettore dimostra buona fede e rettifica tempestivamente, solitamente non incorre in sanzioni, ma solo in una rettifica dei dati. Situazioni più complesse sorgono invece quando le dichiarazioni risultano intenzionalmente mendaci, con l’obiettivo di ottenere indebitamente il sussidio.comportarsi in caso didiChi riceve undiADI dovrebbe subito verificare le discrepanze indicate e, se ritiene che siano presenti errori, fare rimostranze all’. Contattare l’e fissare un appuntamento permette di chiarire la propria posizione e, in caso di errore amministrativo non imputabile al percettore, l’Istituto potrebbe decidere di non richiedere la restituzione delle somme percepite, pur revocando il sussidio.