La seconda stagione di ‘The Night Agent’ su Netflix | date di uscita e anticipazioni

Facebook WhatsAppTwitter Il tanto atteso ritorno disusi avvicina. Ladella serie, prodotta da Sony Pictures Television, debutterà il 23 gennaio 2025.ha recentemente rilasciato il teaser trailer ufficiale, sndo grande entusiasmo tra i fan. La prima, che ha conquistato il pubblico nel 2023, si è posizionata come la serie più vista dell’anno e si trova al settimo posto tra le serie in lingua inglese più popolari nella storia della piattaforma di streaming, con oltre 98,2 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di disponibilità. Questo straordinario successo ha visto la serie dominare la Global Top 10 per quattro settimane consecutive, raggiungendo il primo posto in 87 paesi.Trama e personaggisi ispira al romanzo di Matthew Quirk e narra la storia di Peter Sutherland, un agente dell’FBI in posizione marginale, interpretato da Gabriel Basso.