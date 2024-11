Lanazione.it - La corsa agli Oscar dell’India protagonista al 24/o River to River

Firenze, 14 novembre 2024 – Sei giorni di cinema per raccontare il voltocontemporanea tra prime italiane ed europee, pellicole sperimentali e successi che hanno sbancato al botteghino. Torna per la 24° edizione iltoFlorence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura del Subcontinente Indiano, dal 5 al 10 dicembre a Firenze con la direzione di Selvaggia Velo tra il cinema La Compagnia (Via Cavour 50/R) e altri spazi della città, nell’ambito della 50 Giorni di Cinema. Oltre 20 le opere in programma tra lungometraggi, corti, documentari e progetti speciali. Tra i titoli di punta “Laapataa Ladies”, pellicola selezionata per rappresentare l’India nellache sarà presentata per la prima volta in sala in Italia dalla regista Kiran Rao.