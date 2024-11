Velvetmag.it - Alessandra Amoroso torna con “Si mette male”

sta perre nella dimensione live. Dopo un’estate ricca di partecipazioni alle più importanti rassegne musicali, l’artista adesso sarà protagonista di un tour tutto da vivere che attraverserà i palazzetti italiani. Ma prima c’è tempo per un nuovo singolo.Siè il nuovo brano di, che anticipa il suo ritorno live. Dopo un anno ricco di successi e colpi di scena per la sua carriera, la cantante che è diventata famosa a seguito della sua partecipazione ad Amici, è pronta a godersi tutto l’affetto e il calore che solo il suo pubblico può darle. Parte il countdown per il ritorno sul palco.tra nuovi progetti, foto Ansa – VelvetMagLa carriera musicale dicompie 15 anni. È già passato tutto questo tempo da quando, ancora giovanissimi, l’artista ha debuttato nello studio di Amici, desiderosa di fare della musica tutta la sua vita.