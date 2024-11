Lanazione.it - “Falstaff a Windsor”, Alessandro Benvenuti apre la stagione del teatro degli Antei

Arezzo, 13 novembre 2024 – Prende il via domenica 17 novembre (ore 21) ladi prosa delpromossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia che quest’anno ha già registrato un record con 260 abbonamenti sottoscritti a conferma dell'alta qualitàspettacoli in cartellone. Ad aprire il sipario saràcon la commedialiberamente tratta da Le allegre comari didi William Shakespeare per la regia di Ugo Chiti. In scena conGiuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti. Dopo i successi di Nero Cardinale e L’avaro, si rinnova la collaborazione tra Chiti,e gli attori di Arca Azzurra per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi scespiriani,