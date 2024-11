Oasport.it - Calcio, l’Italia fa visita al Belgio per certificare la qualificazione ai quarti di Nations League

È già tempo di vigilia per la Nazionale italiana di, che si prepara ad affrontare domani sera (ore 20.45) ilallo stadio Re Baldovino di Bruxelles nel quinto e penultimo turno della fase a gironi della UEFA2024-2025. Si tratta di uno scontro diretto decisivo per gli Azzurri, che hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere laaritmetica aidi finale della manifestazione continentale.Dopo aver raccolto 10 punti in quattro gare,occupa infatti il primo posto nella graduatoria del gruppo 2 a +1 sulla Francia e a +6 sul. Ai campioni d’Europa del 2021 basta un solo punto nelle ultime due sfide del girone (il match conclusivo sarà a San Siro contro i Bleus) per chiudere nelle prime due posizioni del raggruppamento e raggiungere la fase finale della, evitando così i playoff per restare in Lega A.