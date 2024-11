Bergamonews.it - Albo nazionale agromeccanici: si avvicina la discussione in plenaria

Leggi su Bergamonews.it

“Restiamo in fiduciosa attesa dell’approvazione finale di un provvedimento che abbiamo accompagnato fin dall’inizio, in quanto rispondente alle principali esigenze della categoria e assai rilevante per l’intero mondo rurale”, così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, si è espresso in questi termini commentando lo stato di avanzamento dell’iter della proposta di legge n. 1794, la quale ha come fine l’istituzione di undelle imprese agromeccaniche.L’iniziativa, che ha come primo firmatario l’On. Davide Bergamini, dopo il passaggio nelle commissioni competenti della Camera dei Deputati potrebbe approdare presto in.“Il progetto di legge – sottolinea Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo – presenta una serie di aspetti qualificanti, che includono la tracciabilità dei servizi erogati nelle filiere agricole, la garanzia di elevati standard di sicurezza nell’impiego di macchine e attrezzature e l’impulso dato ai processi di formazione nell’uso di nuove tecnologie”.