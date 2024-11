Ilfoglio.it - Si sblocca l'accordo Ita-Lufthansa: inviato il piano finale all'Ue

Il ministero dell'Economia e delle Finanze e il colosso tedescohanno limato gli ultimi dettagli e trovato l'intesasulla vendita di Ita Airways. E lo hanno fatto rispettando le scadenze europee. Ieri sera, infatti, prima della mezzanotte, tutti i dettagli dell'sono stati inviati a Bruxelles, che dovrà dare il via libera entro la fine di novembre. Fumata bianca quindi, dopo che nella scorsa settimana la definizione delle nozze era sembrata in bilico dopo alcune richieste di sconto avanzate danei confronti del ministero di Giancarlo Giorgetti. "Le condizioni economiche previste" nel contratto dell'alleanza italo-tedesca siglato nel luglio 2023 "non hanno subito variazioni", ha precisato proprio il Mef in una nota. Secondo Ansa, a ricucire lo strappo tra le parti è stata la squadra del direttore generale del Dipartimento dell'Economia al ministero e capo delle partecipate, Marcello Sala.