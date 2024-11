Maria | vita da precaria pendolare da Avellino a Fiumicino per un posto nella scuola

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

,12 novembre- Cervinara, un borgo di poco più di ottomila abitanti nell’area della Valle Caudina, in Irpinia, provincia di. Qui ogni giorno, una giovane insegnante di 30 anni, si sveglia alle tre di notte per raggiungere ildi lavoro, unamedia di.Laureata a pieni voti all’Università Federico II di Napoli,insegna spagnolo. Ma per essere in classe puntuale alle 8,30 deve necessariamente prendere QUEL pullmann che la porterà al treno per Roma. E il suo viaggio durerà oltre 4 ore.La giovane docente spende ogni mese circa 400 euro di abbonamenti per il trasporto pubblico. E trascorre metà della sua giornata sui mezzi.Probabilmente le converrebbe cercare una stanza in zona, qui a.“Gli alloggi sono carissimi – dice – e attualmente non a portata delle mie tasche.