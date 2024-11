Ilfattoquotidiano.it - Licheri contro Candiani su La7: “Metterete 7 miliardi e mezzo in armi?”. Il leghista si infuria e minaccia di lasciare la trasmissione

Querelle concitata a Coffee break(La7) tra il senatore del M5s Ettoree il deputato della Lega Stefanosulla legge di bilancio del governo Meloni. Il parlamentare pentastellato elenca tutte le falle della manovra e aggiunge: “È una manovra dove ci sono sacrifici per tutti? No, perché nei prossimi tre anni spenderemo 7in, sulle banche anche quest’anno nessuna tassa sugli extraprofitti e infine c’è ‘l’uomo del ponte’ (Matteo Salvini, ndr) coi 15per il ponte sullo Stretto”.ribatte chefa solo propaganda, ma viene incalzato da: “Rispondi alla mia domanda: è vero che mettete queiino no?”.Ilsbuffa, ma il senatore del M5s non molla: “Rispondi: sì o no?in? Gli italiani lo devono sapere.