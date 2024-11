Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Bardet su Pogacar: "E' di un'altra categoria e a qualcuno questa cosa pesa"

Roma, 12 novembre 2024 - La pausa tra una stagione e l'è il momento buono per annunciare il ritiro, come fatto nei giorni scorsi da Mark Cavendish, l'ultimo in ordine cronologico ad aggiungersi a un elenco bello lungo. Poi c'è chi come Romainha da tempo affermato di voler appendere la bici al chiodo in un frangente particolare: a metà 2025, dunque dopo il suo amatissimo Giro d'Italia e l'altrettanto caro Giro del Delfinato ma prima del Tour de France, la cui parentesi si è chiusa con il sogno realizzato della maglia gialla indossata quest'anno. I dettagli Ai microfoni di Eurosport, il francese ripercorre innanzitutto le tappe salienti della sua carriera. "Nel 2018 ho avuto una giornata nera e non so dire se sia stato quello il momento in cui ho dovuto rinunciare alla vittoria della Grande Boucle.