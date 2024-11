Dailymilan.it - Calciomercato Milan, intesa di massima per il rinnovo di Tijjani Reijnders. Ecco cosa manca

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, la dirigenza rossonera vuole blindare, che è sempre di più un riferimento per Fonseca. E la firma?Non solo Matteo Gabbia: la dirigenza del club di via Aldo Rossi vuole blindare anche un altro giocatore che in questo inizio di stagione ha fatto vedere cose davvero pazzesche. Stiamo parlando di, centrocampista arrivato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar. L’olandese è letteralmente salito in cattedra in questo inizio di stagione, tanto che ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club, come il Manchester City.Ecco che allora, nonostante il suo contratto sia ancora lungo e scadrà nel 2028, in casac’è la voglia di allungare di almeno un paio di anni la durata dell’accordo, con tanto di aumento come premio., una volta arrivato al, ha firmato un contratto da 1,6 milioni di euro a stagione, con durata fino al 2028.