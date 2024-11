Calciomercato.it - Social Football Summit 2024, quanti super ospiti: annunciato anche Ghisolfi

Ilha comunicato l’elenco completo degli: non mrà, il tanto discusso dirigente della Roma che non vive un periodo sereno All’interno della sala Stampa delle Bandiere del Comune di Roma Capitale, è stata presentata la 7a edizione del, l’evento dedicato allaIndustry, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 19 e 20 novembre. Durante il corso della giornata, attraverso una conferenza stampa, sono stati annunciatiglipartecipanti all’evento.Presentati glidel(Calciomercato.it)In questa due giorni si alterneranno, aziende e partner di caratura nazionale e internazionale, in numerosi e diversi panel. Tra i presenti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luigi de Siervo, CEO Lega Serie A, Andrea Ferretti, Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, Massimiliano Capitanio Commissario AGCOM, Marcello Fiori Direttore Generale INAIL, Marco Mezzaroma Presidente di Sport e Salute, Elena Palazzo Assessore allo sport della Regione Lazio, Michele Uva, Director& Environmental Sustainability UEFA, Giovanni Valentini Vice presidente FIGC e Gaia Pretner, Head of Sustainability ECA.