Scopri il bosco delle emozioni | il Natale che trasforma il Prato in un’esperienza incantevole

Facebook WhatsAppTwitter L’evento “” si svolge nella storica città di, definendo un nuovo standard per le celebrazioni natalizie. Questa iniziativa affascinante unisce l’arte, la luce e l’interazione, invitando residenti e turisti a vivere unricco di sorprese e bellezza. Le installazioni luminose e gli spazi interattivi rappresentano un’opportunità unica per immergersi in un’atmosfera magica, perfetta per famiglie e per tutti coloro che cercano momenti speciali in questo periodo dell’anno.Illuminosa e interattivaTra le principali attrazioni del “” spicca il “”, un’area verde che, grazie all’allestimento luminoso, siin un’cornice per tutti i visitatori. Qui è possibile ammirare un’imponente installazione di oltre 640mila luci a LED che si estendono su ben 8mila metri quadrati.