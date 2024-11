Gaeta.it - Questo è il borgo italiano che sta facendo impazzire le riviste di tutto il mondo: solo pochi residenti però lo hanno visitato

Facebook WhatsAppTwitter Il fascino dei borghi italiani è un segreto ormai svelato alintero, attirando frotte di turisti da ogni dove desiderosi di immergersi nelle atmosfere autentiche.Secondo il recente studio “Borghi italiani online 2024” di Telepass, i borghi storici della nostra penisolaregistrato ben 62 milioni di ricerche nel2023, un balzo del 45% rispetto al 2020.aumento esponenziale dimostra quanto siano diventati ambiti come mete turistiche, grazie al loro mix ineguagliabile di paesaggi mozzafiato e ricchezza culturale.I borghi più amati d’ItaliaTra i borghi più amati e ricercati, Maratea in Basilicata, conosciuta come la “perla del Tirreno”, spicca per la sua capacità di combinare bellezze naturali con attrazioni culturali e spirituali. Maratea, affacciata sul suggestivo golfo di Policastro, offre un’esperienza unica per chi è alla ricerca di autenticità e tranquillità.