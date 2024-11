Pasquale Manna | il tiktoker riapre l’attività ed è di nuovo nei guai

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

ancora nei. Il rivenditoreha ricevuto la visita della polizia municipale di Calvizzano, centro in provincia di Napoli dove ha traferitodopo gli abusi contestati per la costruzione di un autolavaggio e un capannone nei mesi scorsi dal Comune di Qualiano.La polizia locale, questa volta ha rinvenuto nel terreno dove ha sede la sua attività una casetta mobile in pvc, di circa 15 metri quadri, poggiata al centro su due ruote e ai lati su quattro pilastrini in cemento.La casetta, sprovvista delle necessarie autorizzazioni, secondo quanto notificato dai vigili, era allacciata alle pubbliche forniture idrica ed elettrica.è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver posto in essere un’attività edificatoria in assenza del permessi e gli è stato intimato di rimuovere l’abuso esistente.