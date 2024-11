Gaeta.it - Napoli, intensificati i controlli stradali: 90 sanzioni e veicoli sequestrati nel weekend

Facebook WhatsAppTwitter Nei recenti giorni, i cittadini dihanno notato una presenza maggiore della Polizia Locale, impegnata in operazioni di controllo stradale in diverse zone della città. Questa iniziativa si inserisce all’interno di un piano mirato a garantire sicurezza e rispetto delle norme, specialmente lungo le arterie principali e in quartieri notoriamente critici per la circolazione. Le verifiche, avvenute nell’ultimo fine settimana, hanno avuto un impatto significativo, con una serie diemesse per violazioni delle leggi.Dettagli sulle operazioni effettuateIl Reparto Motociclisti-Git e le Unità Operative territoriali della Polizia Locale hanno condottoserrati, verificando un totale di circa 70. L’operazione ha portato a una somma di 90 multe, di cui 28 per infrazioni legate al parcheggio e 4 per irregolarità nei documenti di guida.