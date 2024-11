Linkiesta.it - Le elezioni americane, e le nostre anime a maggese

Solo New York, in autunno, può offrire un sole così bello. La luce si riflette sui vetri dei palazzi e illumina le strade mentre cammino cercando un’edicola per prenotare una copia del giornale del giorno dopo le: voglio portare a casa un ricordo di questo passaggio storico per la democrazia americana. Mancano poche ore all’apertura dei seggi. Ho chiesto alla portineria della casa che mi ospita nell’Upper West Side, ma nessuno sapeva indicarmi dove trovare un’edicola che facesse prenotazioni. Qui sembra che quasi tutti leggano le notizie online e i pochi rimasti fedeli alla carta siano abbonati e ricevano il giornale a casa. Io vorrei una copia del Washington Post, ma evidentemente non è molto diffuso in questo quartiere. Nei pressi della Columbia University trovo finalmente un’edicola che accetta di riservarmi in anticipo una copia del New York Times del 6 novembre.