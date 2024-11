Oasport.it - Taylor Fritz: “Sono pronto alla sfida contro Sinner e ho fatto progressi dalla finale a New York”

L’americanoha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino a Torino, sede delle ATP Finals 2024. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, il californiano ha regolato con il punteggio di 6-4 6-3 il russo Daniil Medvedev, dimostrando una grande condizione. E ora il giocatore degli States attende quel che accadrà nellatra Jannik(n.1 del mondo) e l’australiano Alex de Minaur.“Probabilmente non la guarderò. Se devo essere onesto, non guardo molto il tennis. Penso che probabilmente tornerò a vedere la partita solo una volta conosciuto il risultato, giusto per fare un po’ di scouting e farmi un’idea. Se mi chiedi se la guarderò così, giusto per guardarla, probabilmente ti direi di no“, ha raccontatoin conferenza stampa.“Ovviamente, se vuoi uscire dal gruppo, probabilmente dovrai vincere due partite, quindi certo, sarebbe molto difficile cominciare con una sconfitta.