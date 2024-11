Sport.quotidiano.net - Prato, tabù Lungobisenzio: contro lo United Riccione finisce 1-1

, 10 novembre 2024 - Ildeve nuovamente rimandare l'appuntamento con la prima vittoria casalinga in questo campionato. L'invalevole per l'11esima giornata del girone D di serie D con lotermina 1-1. I biancazzurri si illudono con Barbuti, ma vengono ripresi da Likaxhiu. Con questo risultato i lanieri salgono a quota 11 punti e restano invischiati nella zona pericolosa della graduatoria. La cronaca E' un inizio a spron battuto quello del. Dopo cinque minuti Kiri esce a farfalle su un cross dalla sinistra, ne approfitta Barbuti per colpire di testa, ma la palla non entra in porta, né diventa un assist per Magazzù, che non ci arriva. Passano altri due giri di lancette ed è di nuovo Barbuti ad avere la palla buona grazie al servizio di Girgi: da posizione invitantissima, il numero 79 mette la sfera clamorosamente fuori.