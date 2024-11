Quotidiano.net - Il fratello buono di J.R.: "Dallas mi cambiò la vita. Ora porto l’amore a teatro"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Direttamente dasbarca a Firenze Bobby Ewing, ildi J.R: alto, atletico intelligente e sexy. "È la mia prima volta. Sono stato a Roma, Milano e Venezia. Ma non a recitare in un. Venire a Firenze con la mia compagna è un sogno che si avvera", dice l’attore e regista Patrick Duffy prima di lasciare la sua Los Angeles e atterrare nella culla del Rinascimento per una sorta di luna di miele con la collega attrice Linda Purl con cui fa coppia dal 2020. Duffy è noto soprattutto per la soap opera, dove ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere hanno tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo negli anni Ottanta. Domani sera (ore 20.30) l’attore e la compagna si esibiranno alNiccolini di Firenze in Love Letters di A.