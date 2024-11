Gaeta.it - Venezia ospita la quarta edizione dell’Italian Food and Tourism Exhibition, un focus sul turismo nautico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, l’Italianandha aperto oggi le sue porte per la, un evento dedicato all’eccellenza del settore enogastronomico e turistico italiano.to presso Ca’ Vendramin Calergi, un gioiello architettonico affacciato sul Canal Grande, il Fiet rappresenta un’importante occasione per promuovere le bellezze e i sapori d’Italia. Durante la manifestazione, una tavola rotonda ha dato inizio a quattro giorni di approfondimenti sul, in un contesto in cui la valorizzazione della nautica si faccia sempre più strada.Un progetto innovativo per ilL’evento di apertura ha visto la presentazione del progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti Porto“. Questa iniziativa, curata dal Coordinamento Tecnico della Commissionedelle Regioni Italiane e realizzata da Assonautica Italiana, punta a valorizzare ilsia a livello nazionale che internazionale.