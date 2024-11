Lortica.it - Uomo colpito da arresto cardiaco durante caccia a Anghiari

Alle ore 14:32 di oggi, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un’emergenza a, in località Pianettole, dove undi 70 anni è statoda unimprovviso mentre si trovavauna battuta di. Fortunatamente, alcuni presenti sono intervenuti prontamente, praticando le manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore automatico esterno (DAE) messo a disposizione pubblicamente.L’è stato quindi stabilizzato sul posto grazie al pronto intervento, dopodiché è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro, insieme all’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il paziente in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, dove sono proseguite le cure. Le condizioni dell’sono stabili grazie all’intervento tempestivo e professionale delle squadre di soccorso.