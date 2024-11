Raid israeliani a Gaza14 civili uccisi

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.30 Sono rimastialmeno 14palestinesi e diversi sono rimasti feriti in una serie didell'esercito israeliano su Gaza City e Khan Younis. Lo riferiscono fonti palestinesi, spiegando che uno degli attacchiè stato "contro una scuola" e l'altro contro un campo di "tende per sfollati" L'esercito israeliano, da parte sua,riferisce di aver colpito 50 obiettivi nella Striscia di Gaza e in Libano,"tra cui strutture militari e depositi di armi. Eliminati decine di terroristi".