Lanazione.it - Nuovo polo per l’infanzia, cantiere avanti tutta. “Solo qualche criticità”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Pontedera, 9 novembre 2024 –ritardo per le piogge che ha portato ila rallentare, ma i lavori per la realizzazione delper0-6 alla scuola Gandhi procedono secondo cronoprogramma. L’obiettivo è il completamento dei lavori entro giugno 2026. Il sindaco Matteo Franconi è andato sul posto, nel cuore di Fuori del ponte, con l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli per fare il punto sull’andamento dei lavori. “Ci sono statenei tempi, dovuti naturalmente alla pioggia che ha rallentato i lavori – ha detto il primo cittadino – ma è unche sta lavorando in due aree. Una è questa (ilaperto di fianco alla scuola Gandhi, ndr) dove si sta facendo la preparazione affinché si possa poi lavorare alle fondamenta. Dall’altro lato l’azienda sta lavorando inal prefabbricato in legno che sarà poi la struttura portante delscolastico”.