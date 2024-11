Quifinanza.it - Nuova frode online banking: come proteggere stipendi e pensioni dai truffatori

Pensionati e lavoratori ben sanno che retribuzioni e prestazioni previdenziali contribuiscono ad arricchire i conti correnti e ad accrescere i risparmi familiari. Specie in tempi di carovita, poter contare su entrate sicure e mensili rappresenta il salvagente per spese impreviste e urgenti. Ma i rischi di perdere soldi per colpa dell’ennesimo scaltro truffatore sono sempre dietro l’angolo,dimostra unatipologia di, il quishing.A finire nel bersaglio dei delinquenti informatici sono gli apparentemente ‘innocui’ – e oggi diffusissimi – QR code o codici QR (abbreviazione di “Quick Response code”) ossia quei codici a barre bidimensionali che possono essere letti, scansionati e interpretati da apparecchismartphone e scanner. Le banche stanno correndo ai ripari e infatti, negli ultimi tempi, un grande gruppoUnicredit sta inviando messaggi in app e sull’home, che informano sui rischi di questatruffa informatica.