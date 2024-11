Lortica.it - Il processo nelle città medievali italiane: una lotta tra poteri e giustizia sommaria

Con la fine dell’epoca del diritto romano, le dispute venivano risolte con tempi lunghissimi e spesso a favore di chi era più vicino al potere, come il signore, il re, l’imperatore, o le autorità ecclesiastiche come il vescovo o il papa. La maggior parte delle controversie riguardava iecclesiastici, i monasteri o altre istituzioni, mentre le dispute private e popolari si risolvevano quasi sempre a favore dei potenti o condi parte, spesso costringendo gli sconfitti ad abbandonare la zona.Centri culturali come Bologna, Arezzo, Modena, Mantova e Piacenza diedero un importante impulso alla ricerca di un “ordo iudicii” (ordine giudiziario) per le-stato, che sentivano la necessità di stabilire un ordine condiviso tra le corti laiche ed ecclesiastiche. Così nacque la figura del politico, colui che aveva il diritto e il potere di querelare di fronte alla corte pubblica.