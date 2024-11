Secoloditalia.it - Dopo Amsterdam gli ebrei perdono fiducia nell’Europa: “Non siamo al sicuro, torniamo in Israele”

La sicurezza degliin Europa appare sempre più fragile. Le strade di, teatro delle recenti aggressioni contro i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv, hanno evocato memorie che si sperava appartenessero al passato. La tensione era già nell’aria prima della partita, a causa dell’arrivo dei sostenitori israeliani in città e delle manifestazioni pro Palestina in contemporanea. L’assalto organizzato da gruppi estremisti – descritti dal sindaco Femke Halsema come “squadre di aggressione antisemite”(hit-and-run squads)– è l’ultimo inquietante segnale di un odio che riemerge. Il bilancio è pesante: 30 persone contuse, cinque assistite e dimesse dagli ospedali, 62 presunti assalitori identificati, 10 in arresto. Le autorità hanno dichiarato che molti sospetti hanno cognomi arabi, riflettendo una realtà metropolitana in cui il 15% della popolazione è di origine extraeuropea.