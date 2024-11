Sci Alpino Coppa del Mondo 2024 2025 | Vinatzer guida la squadra azzurra di slalom a Levi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lospeciale diè stato confermato nei giorni scorsi dalla FIS e allora arrivano anche le convocazioni dellain vista della prova in programma il prossimo fine settimana. Sulle nevi finlandesi, per quanto concerne gi uomini, avremo Alex, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross mentre il quinto atleta sarà scelto la settimana prossima e sarà individuato nel gruppo diEuropa. Erano già note da ieri invece le componenti dellafemminile: al momento sono sicure Martina Peterlini, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Beatrice Sola e Lara Della Mea, mentre le ultime due saranno comunicate nei prossimi giorni. Grande attesa per il rientro dall’infortunio della slovacca Petra Vlhova vincitrice sei volte a(doppietta nel 2020 e 2021). ScidelladiSportFace.