Gaeta.it - Gala “Be the Hope”: Un Evento Straordinario per i Diritti Umani a Milano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si è svolta recentemente ala serata annuale “Be the”, organizzata da Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Questodi beneficenza è focalizzato sulla promozione della cultura dei, con particolare attenzione ai giovani. La serata ha visto la partecipazione di figure illustri del mondo istituzionale, industriale e del terzo settore, unite nel sostenere ie le iniziative sociali.Celebrazioni e premiLa manifestazione ha messo in risalto importanti riconoscimenti assegnati a personalità e organizzazioni che contribuiscono significativamente alla causa dei. Tra i premiati, si trova Roberto Bolle, rinomato ballerino italiano, che ha ricevuto l’onore per il suo impegno artistico e sociale. Anche Acea, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e la Fondazione Severino sono stati premiati per il loro costante supporto alla comunità e alle iniziative volte a migliorare la vita delle persone in difficoltà.