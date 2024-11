Ilfattoquotidiano.it - Caso Adriatici, dopo la riqualificazione del reato il pm rinuncia al fascicolo. L’accusa di omicidio sarà sostenuta dal procuratore

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Cambia il pubblico ministero nel processo a Massimo, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia) imputato per la morte di Youns El Boussettaoui, ucciso da un colpo sparato dalla sua pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. A comunicarlo è la Procura di Pavia,che mercoledì il giudice monocratico Valentina Nevoso aveva emesso un’ordinanza di trasmissione atti alla stessa Procura chiedendo di riqualificare ilda eccesso colposo di legittima difesa involontario “quantomeno con dolo eventuale”.Il pm Roberto Valli, che aveva condotto sin qui l’inchiesta chiedendo la condanna dia 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo di legittima difesa, ha deciso dire all’indagine. “Preso atto della volontà espressa dal dottor Valli di non voler esserne titolare – sottolinea una nota della Procura – si è determinato di disporre l’assegnazione allo stessoFabio Napoleone, unitamente alaggiunto Stefano Civardi”.