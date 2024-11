Gamberorosso.it - “Petrini ha ragione: noi viticoltori delle Langhe siamo come gli indiani nelle riserve". Parla Matteo Ascheri

Carlo, fondatore di Slow Food, ha lanciato l’allarme. Lesono diventate un luogo esclusivo, con il prezzo dei terreni alle stelle che attira solo grandi investitori. Inoltre, l’aumento della ricchezza sta rovinando la coesionecomunità locali. Sul punto, abbiamo chiesto un parere al Consorzio di tutela dei viniche non ha ritenuto utile intervenire nel dibattito. La parola dunque a, che del consorzio è stato presidente fino a pochi mesi fa e che, in dissenso con il nuovo corso, aveva annunciato, lo scorso giugno, la sua fuoriuscita dall'ente di tutela. Durante la sua presidenza aveva lanciato un allarme sull’invasione del territorio da parte dei fondi di investimento denunciando l’aumento dei costi dei terreni a puro scopo speculativo con il convegno “not for sale” svolto alla fine di gennaio di quest’anno.