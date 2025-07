West Nile verifiche su altri due casi nel Lazio L’Iss casi anche Piemonte Emilia e Veneto | Il virus circola

Ormai endemico in Italia, tanto che l’infettivologo Bassetti ha dichiarato che potrebbe essere chiamato il “viruu del Po”, il West Nile ha colpito giĂ quattro persone nel Lazio. Sono quattro i casi autoctoni, precisamente nella provincia di Latina. Un evento che segna un’estensione geografica significativa del virus, tradizionalmente piĂą diffuso nelle regioni settentrionali del Paese. Mentre la situazione al momento non desta allarme, le autoritĂ regionali e sanitarie hanno giĂ attivato un piano di sorveglianza intensificata, disinfestazione e sensibilizzazione per contenere l’eventuale diffusione del virus trasmesso principalmente dalla zanzara Culex pipiens. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - West Nile, verifiche su altri due casi nel Lazio. L’Iss casi anche Piemonte, Emilia e Veneto: “Il virus circola”

