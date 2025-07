Da Grilz a Ilaria Alpi via libera della Camera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi Meloni | Ricordiamo il loro prezioso lavoro

Con 211 voti favorevoli e nessun voto contrario, la Camera ha approvato all’unanimitĂ la proposta di legge (prima firma Paolo Emilio Russo di Forza Italia) che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, il 3 maggio. Dopo il via libera è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che ha accolto «con grande soddisfazione l’approvazione unanime in Parlamento della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro». Meloni: « Ricordiamo i giornalisti uccisi e il loro prezioso lavoro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

