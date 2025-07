Un altro colpo per Treviglio Brianza Basket, che si rinforza con Tommaso Rossi dopo la conferma di Restelli e l’inserimento di Agostini. Nasce  a Castel San Pietro (Bologna) il 2 giugno 1999, è una guardiaala di 198 cm per 93 kg. Cresce nel settore giovanile della Virtus Bologna: nel vivaio bianconero raggiunge cinque finali nazionali consecutive, conquistando lo scudetto Under 18 (2017) e meritando la convocazione in Nazionale Under 18 per l’Europeo 3Ă—3 in Ungheria. Con le V nere esordisce anche in A2 a 17 anni. Nel 20172018 è nel roster dell’Andrea Costa Imola, sempre in A2. Dal 2018 colleziona oltre duecento presenze in Serie B indossando le canotte di Lugo (20’ di media), Alba (12,6 punti), Ancona (50% da tre nei playoff), Jesolo (top scorer della squadra con 14,8 punti), Mestre (semifinalista playoff), Jesi (39% dall’arco). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio Brianza Basket punta su Tommaso Rossi, Luigi Sergio rinforzo d’esperienza per BluOrobica